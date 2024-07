Carro de motorista de aplicativo desaparecida é abandonada na Moacyr de Mattos

Foi encontrado na madrugada desse sábado (27) o veículo da motorista de aplicativo Sirlene Salazar, que desapareceu nessa sexta-feira(26) em Caratinga. O veículo Creta de cor azul foi encontrado abandonado na avenida Moacir de Mattos próximo ao restaurante Casa do Japa. A Polícia Militar já registrou a ocorrência e está em diligências para tentar encontrar a mulher que trabalha no aplicativo 33.

Segundo familiares a última corrida de Sirlene foi na sexta por volta 12h40, depois ela ficou sem internet. Surgiram informações de que tinha um homem moreno dirigindo o carro na cidade. Durante a madrugada, câmeras de segurança teriam flagrado um casal abandonando o carro.

Qualquer informação sobre o paradeiro da motorista pode ser respaldada para a PM através do 190, ou para a família pelo (33) 99928-1794.