Carro de aplicativo roubado em Santa Rita de Minas é recuperado em Caratinga

CARATINGA – Na madrugada do último sábado (24), a Polícia Militar recuperou um carro roubado.

A vítima relatou que estava trabalhando de motorista em um aplicativo e encontrava-se na festa em Santa Rita de Minas, quando foi abordada pelo autor que solicitou uma corrida para Caratinga no bairro Santa Cruz.

O autor entrou no veículo onde deslocaram para a cidade, e durante o trajeto pediu que vítima passasse pela estrada de Bom Jesus do Galho, que dá acesso ao bairro Santo Antônio, e pegasse seu irmão nas proximidades da empresa DPC.

O assaltante anunciou o roubo passando a agredir a vítima segurando-a pelo pescoço dizendo que estava de posse de uma arma de fogo, pegou a chave do veículo, e pediu que o motorista descesse.

Viaturas de serviço saíram em rastreamento onde depararam com o veículo roubado na avenida João Caetano do Nascimento próximo a empresa Auto Giro, vindo o autor a passar por cima do canteiro central, seguindo sentido ao bairro Esplanada pela BR-116. Com apoio das demais viaturas conseguiram realizar a interceptação do veículo que foi abordado, sendo o autor e coautor capturados.

O veículo foi removido ao pátio credenciado, enquanto os autores foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.