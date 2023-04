Carro com seis pessoas da mesma família capota na BR-381 e bebê é jogado para fora do veículo

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou seis pessoas feridas, na BR-381, em Ravena, na Grande BH, na manhã deste sábado (8). Um bebê de apenas 4 meses, que estava no carro, foi jogado para fora do veículo que capotou ao cair em uma ribanceira. A criança teve um trauma na região da cabeça, conforme os bombeiros.

No carro, estavam pessoas da mesma família, sendo a motorista, três filhos e duas netas. A motorista do carro relatou aos bombeiros que perdeu o controle da direção após ser fechada por um caminhão. O veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 100 metros, nas margens da BR-381.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e equipes do Samu, sendo quatro adultos, uma criança de 5 anos, e um bebê de 4 meses.

“O bebê foi ejetado do veículo e acabou sofrendo um trauma na região da cabeça. Pela gravidade do acidente, ele foi conduzido pela aeronave Arcanjo do CBMMG. As outras vítimas foram conduzidas por viaturas terrestres, ao Hospital João XXIII”, relata os bombeiros.

Fonte: Itatiaia