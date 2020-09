Carro capota na MG-329 e motorista fica ferido

CARATINGA – José de Freitas Filho, de 70 anos, morador do córrego São Pedro, no distrito de Sapucaia, ficou levemente ferido depois de capotar o carro em que estava na manhã desta quinta-feira (17) no km 4 da MG-329 em Caratinga.

José de Freitas conduzia o Renault Sandero, placas de Vila Velha (ES), e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Segundo sargento Oliveira, do Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente, teve um pequeno corte na testa e se queixava de dor na perna esquerda e no ombro direito.

A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local e tomou as providências necessárias.