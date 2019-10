Carro atinge casa e motorista fica ferida

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um acidente foi registrado no final da tarde deste domingo (27) na rua E, bairro da Antena, em Santa Bárbara do Leste. O carro invadiu a calçada e depois atingiu uma casa. A motorista Francislaine Cristina da Silva, 29 anos, ficou ferida.

A motorista não conseguiu dizer como aconteceu o acidente. Informações preliminares apontam que a condutora perdeu o controle da direção, o carro invadiu a calçada e depois, atingiu uma casa que fica abaixo do nível da rua. O imóvel teve a parte da frente parcialmente danificada. Segundo a socorrista Viviane, do Grupamento Anjos de Resgate, a motorista queixava-se de dores pelo corpo. Ela foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Populares utilizaram cordas para amarrar o veículo até a chegada do guincho.

Com informações e fotos: TV Sistec