Carreteiro morre em acidente na BR-262, em Reduto

REDUTO – Na manhã desta quinta-feira (13), um carreteiro morreu num acidente no km 22 da BR-262, no trecho entre Reduto e Martins Soares.

O veículo descia a serra no sentido Espírito Santo/Belo Horizonte quando perdeu o controle na chamada curva da entrada de Jaguaraí. A carreta tombou no acostamento da pista.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu foram acionadas. O cadáver do motorista foi encontrado debaixo da carreta.

A pista da rodovia chegou a ter trânsito com retenções, mas não foi totalmente fechada.

Fonte: Jailton Pereira – Portal Caparaó