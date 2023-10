Carreta tombada com produto inflamável gera transtorno na BR-116 em Inhapim

TRÂNSITO CONTINUA INTERDITADO NA NOITE DESSA SEXTA-FEIRA(27), SEM PREVISÃO PARA LIBERAÇÃO. Empresa que fará o transbordo da carga já está no local.

INHAPIM – Na tarde dessa última quinta-feira, por volta das 16h, uma carreta carregada com produto inflamável tombou no KM 487 da BR-116 em Inhapim, logo depois da praça de pedágio, para que segue sentido a Ipatinga.

O motorista da carreta e o ajudante ficaram feridos e foram levados ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

No entanto o acidente gerou bastante transtorno para os usuários da rodovia, já que até o fechamento dessa edição, o trânsito estava bloqueado dos dois lados.

Por volta das 14h dessa sexta-feira (27) uma fila de cerca de dez quilômetros de congestionamento, principalmente de caminhões já estava formada, já que os veículos de pequeno porte estavam tomando rotas alternativas. Os veículos ficaram parados antes e depois da praça de pedágio de Inhapim.

A reportagem percorreu o trecho e diversos motoristas reclamavam que o tempo para entregar a carga estava terminando e nada era resolvido e nem informado a eles.

No final da tarde de ontem o inspetor Fernando Cézar da Polícia Rodoviária Federal informou que não havia previsão de liberação. “É uma carga de Nafta, produto altamente perigoso, que corre risco de explosão a qualquer atrito, a qualquer fonte de calor, é um serviço bastante delicado que demanda muito cuidado” explicou o inspetor da PRF.

Fernando Cézar explicou ainda que o local foi avaliado pelas equipes do Corpo de Bombeiro Militar, e uma equipe do NEA (Núcleo de Emergência Ambiental) estava deslocando para acompanhar os trabalhos. Na região muitos estão desviando por Vargem Alegre, Revés de Belém, distrito de Bom Jesus do Galho, saindo na BR-458.