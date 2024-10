Carreta tomba sobre van que transportava atletas e deixa 9 mortos no Paraná

O veículo transportava uma equipe de adolescentes de um clube de remo de Pelotas (RS)

De acordo com os Bombeiros, nove pessoas morreram após uma carreta tombar sobre uma van de turismo, na noite deste domingo (20), em Guaratuba (PR), município localizado a cerca de 120 quilômetros da capital Curitiba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 21h, próximo ao km 665, da rodovia BR-376. As informações preliminares apontam que a carreta teria perdido os freios. O condutor do veículo, de 30 anos, sofreu ferimentos leves.

Assim, a carreta colidiu com a traseira da van que, com o impacto, chegou a bater na traseira de um outro automóvel envolvido no acidente, conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu.

A PRF afirma que, em seguida, a van rodou e foi arrastada para fora da pista pela carreta, que tombou sobre ela. Todas as vítimas fatais estavam na van.

A van partiu de São Paulo e tinha destino a Pelotas (RS). De acordo com as autoridades, o veículo transportava uma equipe de atletas adolescentes de remo da cidade do sul gaúcho.

Um adolescente de 17 anos foi resgatado com ferimentos leves e levado, junto com o motorista da carreta, para o Hospital São José, em Joinville (SC).

Por volta das 7h, a PRF afirmou que um guindaste levantava a carreta com o contêiner para realizar a retirada dos corpos.

Os corpos, quando retirados, serão encaminhados para o IML em Curitiba. Em última atualização, o fluxo de veículos ocorria por uma faixa no local.

Fonte: CNN Brasil