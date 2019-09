Carreta tomba na ‘Serra do Pião’, em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Neste domingo, um acidente foi registrado no km 557 da BR-116, local conhecido como ‘Serra do Pião’, em Santa Bárbara do Leste. Uma carreta, que transportavam melões, tombou e parou às margens da pista. Ninguém se feriu.

O motorista contou que saiu do Paraná e tinha como destino o estado do Rio de Janeiro. Ele contou que a carreta tombou após dar passagem a outro veículo próximo a uma curva. Apenas danos materiais foram registrados.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e controlou o trânsito enquanto o veículo era erguido. O baú com a carga, que não se rompeu, foi esvaziado pela seguradora, para depois ser retirado da rodovia.