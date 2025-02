Carreta tomba na BR-116 e motorista morre com o impacto

LEOPOLDINA – Uma carreta baú que trafegava na BR-116 sentido Além Paraíba – Leopoldina tombou próximo ao KM 766 da rodovia. O acidente aconteceu por volta de 5h30 desta quarta-feira (5). O motorista morreu com o impacto.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta tombou após o motorista perder o controle da direção ao realizar uma curva à direita. O caminhão atravessou a estrada e parou na outra margem da rodovia. O acidente ocorreu no KM 766 da BR-116, altura da comunidade dos Coelhos.

O motorista veio a óbito no local do acidente, já um passageiro de 21 anos que estava junto sofreu apenas ferimentos pelo corpo.

Equipes da EcoRioMinas estiveram presentes no local para realizar a remoção do caminhoneiro, que ficou preso nas ferragens.

A carreta estava carregada de encomendas diversas com destino à Bahia.

Fonte: PRF/O Vigilante/Rádio Muriaé – Fotos: O Vigilante