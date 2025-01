A ocorrência chegou a interditar totalmente a rodovia no sentido São Paulo, mas por volta de 6h45 apenas a faixa da direita estava bloqueada. Conforme a Arteris, a carreta tombou e depois pegou fogo. A carga de tubos de ferro ficou espalhada pela via.

O caminhoneiro teria ficado preso às ferragens e acabou carbonizado. A perícia vai identificar as causas do acidente. O congestionamento no local passava de 4 km por volta das 6h50.

Fonte: O Tempo