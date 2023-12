Carreta sai da pista e cai em barranco na “Serra de Piedade”

CARATINGA – Uma carreta Scania, transportando equipamentos agrícolas, saiu da pista na BR-474 e caiu em um barranco, no trecho conhecido como “Serra de Piedade”, próximo a uma fábrica de tijolos, entre Caratinga e Piedade de Caratinga.

De acordo com informações de testemunhas, o veículo estava descendo a rodovia, sentido Caratinga, quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu em um muro e caiu no barranco.

Os equipamentos que estavam em cima da carreta caíram na pista, impedindo o trânsito nos dois sentidos.

O caminhoneiro foi socorrido por motoristas que passavam pelo local, aparentemente sem ferimentos graves.