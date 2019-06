Carreta com carga irregular é apreendida

CARATINGA -A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por usuários da rodovia na manhã de ontem informando que havia uma carga excedente com problemas no Bairro das Graças. De acordo com o PRF Luiz Tarcízio, ao verificar a situação, encontrou veículo atravessado sobre a via, interrompendo totalmente o trânsito, obrigando que os veículos passassem dentro da área do posto de gasolina. Após auxiliar na retirada da carreta, que seguia de Volta Redonda (RJ) para Fortaleza (CE), a PRF conferiu a documentação foi constatado que a carga estava irregular.

De acordo com Tarcízio, existe uma licença chamada AET (Autorização Especial de Trânsito), emitida pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte), onde constava que o veículo tinha cinco metros de largura em excesso, mas quando a medição foi feita pela PRF, constatou-se que havia 5.30m. “Acima de 5 metros, é obrigatório a escolta da PRF e outra de uma firma particular. Estavam apenas com a escolta particular, por isso o veículo foi apreendido e conduzido para o pátio da PRF, até que ele consiga uma nova licença. Ultimamente tem acontecido muito, evitam pagar alguns impostos necessários, então passam a informação de uma medida menor”, informou o policial.