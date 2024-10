Carreta com cal tomba próximo a Santa Bárbara do Leste

Na manhã dessa sexta-feira(18), uma carreta que transportava cal, produto destinado a confecção de tintas tombou no KM 545 da BR-116, próximo a Santa Bárbara do Leste.

O motorista perdeu o controle em uma curva e disse que a carga “puxou” para a direita. Ele foi socorrido pela EcoRioMinas com ferimentos leves para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

A pista já está totalmente liberada.