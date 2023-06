Carreta carregada com escória tomba na MG-329

BOM JESUS DO GALHO – No final da manhã dessa terça-feira (27), uma carreta que transportava escória de Ipatinga para Bom Jesus do Galho, tombou na MG-329, no córrego do Feijoal.

Uma mulher, que reside nas proximidades, disse que levou muito susto, pois a carga tombou praticamente dentro de seu quintal e sua filha estava no portão aguardando o transporte para ir à escola. “Minha filha gritou que a carreta estava caindo e correu, achei que iria perder minha filha, pensei que cairia em cima dela”, disse a mulher que preferiu não se identificar.

A mulher contou ainda que ela e seu filho ajudaram a retirar o motorista da cabine da carreta que apresentava cortes nas pernas e foi socorrido por terceiros. Segundo ela, o motorista contou que tinha acabado de almoçar e acabou dormindo ao volante, quando perdeu o controle da direção e a carreta caiu numa estrada vicinal.

Segundo apurado pela reportagem, a escória seria doada à prefeitura de Bom Jesus do Galho.