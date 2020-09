Carreta carregada com bobinas de papel tomba na BR-116

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo em que ele conduzia tombar, sair da pista e descer uma ribanceira. O acidente aconteceu na noite desta última quarta-feira (16) na altura do km 549 da BR – 116 em Santa Bárbara do Leste.

A carreta, que estava carregada com bobinas de papel, era dirigida por Edson Santos de Oliveira, de 34 anos. A vítima foi socorrida pela equipe do Resgate União de Santa Bárbara do Leste.

Por volta das 20h, o socorrista do Resgate União, Erenaldo Ferreira, disse que foi acionado por terceiros informando que havia ocorrido um acidente na BR – 116, na Serra do Barro Branco. “De imediato, nos deslocamos para o local e deparamos com a carreta que tinha caído na ribanceira. O senhor Edson ficou no primeiro tombo do veículo. Aparentemente ele estava bem. Se queixava muito de dores na coluna e falta de ar”, disse Erenaldo.

O motorista da carreta, com placas de Cabedelo (PB), foi levado pelos socorristas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga.

Segundo informado pelo Resgate União, ele saiu de Itabaiana, Sergipe, e seguia com destino a Bahia.

A carga de bobinas de papel ficou espalhada por toda a parte. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e colheu informações para o registro policial.

O Resgate União está atuando há quatro meses na região, e é filiado a Volunterminas, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2017. É uma associação que congrega os bombeiros voluntários do Estado de Minas Gerais.