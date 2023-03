Carne em mala de jovem de Matipó não tem relação com vítima morta nos Países Baixos

Informação foi divulgada pela polícia do país onde o crime ocorreu aos jornais locais; o suspeito Begoleã Mendes Fernandes, 26, segue preso em Portugal

DA REDAÇÃO – Os pedaços de carne apreendidos na mala do jovem de Matipó Begoleã Mendes Fernandes, de 26 anos, no momento em que ele tentava embarcar para Belo Horizonte no aeroporto de Lisboa, em Portugal, não têm relação com o homicídio que ele é suspeito, ocorrido no domingo (26/2) em Amsterdã, nos Países Baixos. A informação foi divulgada pela polícia holandesa aos veículos de comunicação locais. A suspeita de canibalismo ainda não foi confirmada, já que a carne apreendida ainda passa por exames na polícia portuguesa.

De acordo com o jornal Het Parool, após a prisão, o mineiro teria afirmado que a vítima “tentou cobrar uma dívida e, após isso, ele o matou”. O veículo também afirmou que, segundo a polícia holandesa, a carne encontrada na mala não tem ligação com o homicídio, e um porta-voz da polícia disse que jovem é “suspeito de assassinato ou homicídio culposo na Holanda, mas não de canibalismo”.

Ainda de acordo com o jornal holandês, os familiares da vítima relataram que amigos do jovem morto receberam mensagens do mineiro confessando o crime. “Ele disse que estava tentando se defender de Alan, porque ele fingiu ser um canibal. Outros amigos receberam a mesma mensagem vaga”, disse, ao Het Parool, Marco Cunha, de 23 anos, que seria o melhor amigo de Alan Lopes, jovem que foi achado morto em um apartamento.

O TEMPO procurou a polícia portuguesa nesta quarta-feira (1º de março) para saber se já houve alguma confirmação sobre a origem da carne encontrada com o suspeito, entretanto, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) informou apenas que, devido a questões relacionadas com a Proteção de Dados “não é possível a divulgação de dados pessoais”.

A vítima

Alan Lopes, de 21 anos, é um jovem de Brasília que também vivia nos Países Baixos há anos com a família e trabalhava como açougueiro no país. Segundo os veículos locais, o jovem foi encontrado em casa com ferimentos de faca.

