CARNAVAL SOLIDÁRIO

Músicos do Bem se reúnem em ação solidária, que beneficiará a Asadom

CARATINGA- A 23ª edição do evento Músicos do Bem acontecerá no domingo (27), no bar Clássico. Várias atrações estão previstas no especial de carnaval. Como de costume, uma instituição é beneficiada mediante doações feitas pelos participantes, desta vez, a Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista (Asadom).

O músico Paulo Mattos destaca o que o público pode esperar do evento, que será bastante eclético. “Pela primeira vez vamos fazer esse especial de Carnaval. Então, de cara já vai ser essa proposta diferente, fazer essa mistura, essa miscigenação musical. Vai ser bem interessante para o público, em questão de entretenimento e participação dos músicos, de uma forma geral, assim como já tem diversos estilos, Sertanejo, Pop, Axé, Forró, Reggae, samba… São diversos repertórios, alguns, inclusive, voltados para o Carnaval”.

O projeto tem um caráter social importante, por isso, a contribuição da população é fundamental. “Além da interação musical, dessa socialização entre os músicos, também pedimos a contribuição do público, especialmente nesse evento, que vai ser toda arrecadação para a Asadom de Caratinga. Pedimos, no mínimo, dois quilos de alimentos não perecíveis ou produtos de limpeza, higiene pessoal. O que seu coração mandar, o importante é ajudar. É importante frisar essa participação da população em massa, dos empresários também que possam fazer suas doações. Será um evento com entretenimento para o público em geral e a solidariedade. A contribuição é comparecer, compartilhar desse momento e fazer as suas doações”.

Este já é o sétimo ano do projeto. Conforme Paulo, o balanço é positivo. “Começamos com intuito inicial de uma interação musical, mas, a partir daí fomos amadurecendo a ideia e acabamos transformando também num projeto social, de responsabilidade muito grande. Algumas instituições passaram a nos procurar também, fazemos até um rodízio, quando uma às vezes não está precisando de uma doação naquele período fazemos para outra. Nosso evento ocorre bimestralmente, a cada dois meses, ficamos parados durante a pandemia, mas, voltamos com tudo com o retorno das atividades. Nesse momento, além de contribuir com a instituição, estará contribuindo com o trabalho musical, a arte e a cultura de Caratinga, além de ajudar o comércio”.

Gil Lopes, que é um dos proprietários do bar Clássico, destaca a satisfação da parceria e que as doações já podem ser entregues antecipadamente. “É um trabalho muito bonito, antigo e junto com os bares da cidade, cada vez um entra nessa parceria, cedemos o espaço e ajudando a agregar. Dessa vez será a Asadom beneficiada e vamos fazer um evento especial voltado para o Carnaval, visando resgatar essa alegria, depois de tanto tempo parado, vamos ver se trazemos as marchinhas de Carnaval, dos blocos. Um evento para reunir a família e ajudar essa instituição. O bar fica aberto de terça a domingo, de 18h às 23h, caso as pessoas já queiram trazer alguma doação, já podem deixar no nosso espaço”.

No domingo (27), o local funcionará a partir de meio-dia, com serviço de bar. Os músicos começam a se apresentar às 15h, com inúmeras atrações. “Uma coisa bem alegre. Fica o convite, o Clássico espera vocês de braços abertos, traga a família inteira, venha se divertir, vai ser uma tarde de lazer para resgatar o Carnaval caratinguense. Vem com a gente, vamos ajudar junto com os músicos do bem”.

O bar Clássico fica situado à Rua Alberto Vieira Campos, 349, Bairro Dário Grossi.