Carnaval – festa de alegria

Considerado uma das maiores festas populares do Brasil, o Carnaval está aí movimentando o povo para momentos de descontração e alegria.

A origem dessa festa está na antiguidade entre o Egito e a Grécia em comemorações populares que vibravam com a chegada da primavera.

Famoso, também, era o carnaval de Veneza. Encantava o mundo inteiro. Era caracterizado pelo uso de fantasias e máscaras. Usavam máscaras e roupas no estilo dos nobres ou dos personagens do teatro. Encontravam-se na praça de São Marcos.

O Brasil, cujo povo é alegre e festeiro, sedia, atualmente, o maior carnaval do mundo. O ponto alto é o desfile com carros alegóricos e foliões dançando com samba no pé. A beleza e a originalidade das alegorias chamam a atenção. O luxo e os múltiplos detalhes surpreendem, além das homenagens que são prestadas a nomes importantes e os hinos das escolas que descrevem sobre momentos atuais.

Nosso Carnaval atrai um número imenso de turistas de várias partes do mundo. Também os bailes carnavalescos nos salões vivem ardentes folias.

Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador possuem o maior Carnaval. Salvador inventou o trio elétrico que sacode os foliões.

Em algumas outras cidades, existe um bom Carnaval, como Juiz de Fora, Raul Soares e outras.

Caratinga já teve animados carnavais. Com blocos na ruas e folia nos clubes. Havia até folguedos para crianças e jovens no clube municipal e outros. Hoje, parece que só há boas lembranças. É preciso de os foliões de nossa terra trabalharem para que o nosso carnaval volte trazendo arte, cultura e muita alegria.

Que o Carnaval seja muito feliz Brasil afora. Que haja paz, amores e muitas marchinhas, que são as mais cantadas por todos.

Que não haja violência, excesso de bebidas e drogas que acabam por trazer consequências desastrosas, muitas vezes. Prudência é sempre o melhor jeito de passar um carnaval radiante de felicidade.

Dois anos sem carnaval, com certeza a folia de agora será mais forte e animada para compensar a saudade dessa festa que tem o mágico jeito de reunir pessoas em torno do ser feliz.

Carnaval de muito batuque e sorrisos. É o que desejo a todos.