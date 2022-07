Carlos Cowboy marca presença no Conectados com Marcy Lopes

CARATINGA – Com suas cantadas-raiz e rimadas, Carlos Eduardo Batista Dalves, o “Carlos Cowboy”, esteve essa semana do programa Conectados com Marcy Lopes.

Natural de Caratinga, Carlos Cowboy já participou do programa “Vai dar Namoro” de Rodrigo Faro por duas vezes, e encantou a mulherada, chegando a dar um selinho na Ex-BBB, Flay.

No Conectados, Carlos contou para a apresentadora Marcy Lopes, que além de trabalhar em um haras no córrego do Barracão, zona rural de Ubaporanga, também trabalha como modelo. “São duas áreas completamente diferentes, mas gosto das duas, e sei que vai chegar o momento que vou ter que escolher”.

Cantadas não faltaram durante o Conectados, e Marcy Lopes também foi contemplada: “Sou Cowboy, sou da roça, falo errado mermo, mas faço certo aquilo que cê gosta”.

E claro que não faltaram as divertidas perguntas da Caixa Misteriosa, que Carlos Cowboy nem precisou pensar muito para responder, e na hora de falar qual a parte do corpo da mulher que mais gosta, foi bastante sincero. Mas para saber essa resposta e tudo que rolou no programa, vá até as redes sociais do DIÁRIO DE CARATINGA.

O Conectados com Marcy Lopes conta com as parcerias do Hotel GO IN, Regis Pizzaria Caratinga e MIX BBQ Caratinga.