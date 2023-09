Cargo político não é brincadeira

@FernandoRingel

Há quem diga que festa é o recreio do “coisa ruim”. Com certeza a frase é de algum religioso que pouco sai de casa, mas realmente não falta político que se empolga nessas situações. Um exemplo disso ocorreu, no último mês, com Daniel Sucupira (PT), prefeito de Teófilo Otoni, Minas Gerais, que em um evento agropecuário resolveu subir na garupa de um piloto que animava o público com acrobacias.

Para espanto geral, o motoqueiro sumiu da arena e retornou em alta velocidade, a metros de altura, com o gestor municipal caindo no chão, imóvel. Silêncio total na festa. Porém, era brincadeira: amarraram um boneco vestido com a mesma roupa do prefeito para que o motoqueiro realizasse o salto. Para remediar a situação, logo ressurgiu o chefe do Executivo dizendo que estava tudo bem. Certamente, muito eleitor pensou que isso aí é falta de enxada para capinar terreno baldio.

E a lista não para por aí, como comprova Mario Esteves, prefeito de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Em meio a uma inauguração no último dia 14, pegou o microfone e defendeu a castração de meninas. A ideia é que a taxa de natalidade é alta no município e que, por isso, deveria haver uma lei limitando o número de filhos. O argumento pode ter a sua lógica, se for levada em consideração apenas os gastos da prefeitura, mas isso deveria ser abordado por meio de campanhas de conscientização e disponibilização de serviços de saúde, não é? Como resultado, o que era a comemoração pela entrega de uma obra acabou com o prefeito expulso de seu próprio partido, o Solidariedade. Pior ainda é pensar que tem eleição municipal em 2024.

E tem também o caso vereador Milton César Marcossem (PSD), que na tribuna da Câmara de Mendonça, São Paulo, quis fazer uma homenagem e virou meme: “Carlão tem seis letras. O que ele é? C, competente. R, caráter. Falei errado, desculpe. C, de competente. A, de tem um caráter. R, de patriota. L, de palmeirense. A de amigo e letra O de honesto”.

Enfim, tudo isso é a sedução do microfone, que trava a língua de alguns enquanto solta a de outros. É mais ou menos o caso de Jair Bolsonaro, que provavelmente ainda seria presidente se falasse só o necessário, mas a tentação do microfone sempre foi mais forte. Em todos esses casos, o preço pelo improviso é acabar como naquele meme do falecido Clodovil: “essa festa virou um enterro”.

Santos com pés de barro

De alguma forma, o político reflete o povo. Porém, o que não falta é gente que fura fila, que desrespeita as leis de trânsito ou que deixa de pagar impostos, exigindo comportamento santificado dos nossos nobres parlamentares.

De qualquer forma, a coisa é assim e toda pessoa eleita para cargo político sabe que a cobrança está “logo ali”, seja no trabalho, em entrevistas ou mesmo em momentos de lazer.

Mas como esperto é aquele que evita problema, é por essas e outras que após alguns “foras” em entrevistas recentes, mesmo sendo um orador habilidoso, Lula leu os trechos mais importantes de seu discurso na ONU. Afinal, se algo pode ser simples, por que complicar? É como diz a sabedoria popular: “em rio com piranha, jacaré nada de costas e macaco bebe água de canudinho”. Tem coisas que são muito sérias para ficar de brincadeira e cargo político é uma delas.