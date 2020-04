Carga de muçarela roubada em Pocrane é localizada no ES

DA REDAÇÃO – Cerca de 700 quilos de queijo, roubados na cidade mineira de Pocrane, no dia 25 de março, foi recuperado pela Polícia Civil do Espírito Santo durante operação realizada na noite desta segunda-feira (29), em Guarapari (ES). Um homem foi preso por agentes da Delegacia Patrimonial, autuado por receptação e encaminhado para triagem no presídio de Viana.

Antes da operação desta semana, a polícia capixaba já havia recuperado outros 800 quilos do produto na quinta-feira (16), em Vila Velha (ES). Ao todo, cerca de 1,5 tonelada de queijo foi apreendido. A mercadoria apreendida já foi devolvida para o representante da marca no Estado.

1,5 TONELADA ROUBADA

A Polícia Civil do Estado foi acionada pela polícia de Minas Gerais após o roubo, quando 1,5 tonelada de queijo foi levada. Na última quinta-feira (16), a polícia estadual já havia recuperado os outros 800 quilos durante uma operação em Vila Velha. Na ocasião, outro suspeito foi preso e autuado por receptação.

Nesta última segunda-feira (20), a PC encontrou o restante da carga.

Fonte: A Gazeta