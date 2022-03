Cardiologista explica como proceder após recolhimento de lote da Losartana

CARATINGA- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um comunicado nesta segunda-feira (14/3) sobre o recolhimento voluntário pela Sanofi Medley de todos os lotes dos produtos losartana potássica + hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg, losartana potássica + hidroclorotiazida 100 mg + 25 mg e losartana potássica 50 mg e 100 mg comprimidos da marca Medley. A medicação é indicada para o tratamento de pressão alta e insuficiência cardíaca.

A agência afirmou que recebeu alertas internacionais relacionados à presença da impureza conhecida como “azido” (impureza nomeada como LADX) no insumo farmacêutico ativo (IFA) losartana potássica, bem como em outros fármacos pertencentes à classe das sartanas.

Para esclarecer dúvidas dos internautas, o DIÁRIO conversou com o cardiologista e ecocardiografista Marcos Vinícius Domingos (CRM 35.789).

Marcos esclarece que os recolhimentos publicados não se aplicam a todos os produtos com o insumo losartana presentes no mercado brasileiro. “Há alguns dias a empresa Sanofi Medley lançou um comunicado que estaria retirando do mercado algumas amostras de alguns lotes da marca Medley da medicação Losartana, isolada, associada com o hidrocloritiazida, anti-hipertensivos. Como devo proceder? A primeira pergunta a se fazer é: O Losartana que você está tomando é da marca Medley? Se a resposta for não, caso encerrado, pode continuar tomando sem risco”.

Porém, se o medicamento for dessa marca, há providências iniciais que podem ser realizadas pelo próprio paciente. “Ele pode pegar na caixinha da medicação, aquela caixinha verde, tem lá SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O paciente vai ligar, conferir se o lote que ele está tomando é o mesmo que está sendo feito recall, está sendo recolhido do mercado. Se essa resposta for sim, ele deve fazer contato com seu médico, que vai trocar o Losartana por uma outra marca”.

Os pacientes não devem interromper o tratamento, a menos que tenham sido aconselhados a parar pelo seu médico. Recomenda-se, ainda, que aqueles que tiverem alguma dúvida sobre o tratamento atual conversem com um profissional, como alerta Marcos Vinícius. “Uma outra abordagem que pode ser feita é, tomo Losartana da marca Medley, tentei fazer contato com o SAC da Medley e não consegui. Faça contato com seu médico, que vai saber orientá-lo direitinho, mas, provavelmente, ele vai trocar por um Losartana de uma outra marca”.