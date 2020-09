Caratrans arrecadou R$ 121.015,18 em multas de trânsito no primeiro semestre

CARATINGA- Nos primeiros seis meses de 2020, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Social, por meio do Caratrans, arrecadou R$ 121.015,18 em multas de trânsito em Caratinga. Os dados são do Demonstrativo das Receitas e Aplicações dos Recursos das Multas de Trânsito, nos termos da Lei Federal nº 13.281/2016 e Portaria nº 85/2018 do Departamento Nacional de Trânsito.

Os recursos arrecadados com multas de trânsito estão vinculados à arrecadação própria, e foram aplicados em sinalização de trânsito, manutenção do órgão, fiscalização e educação de trânsito.

Se tratando das infrações, a maior quantidade de penalidades emitidas foi no mês de janeiro sendo 338. No mesmo mês foram 157 penalidades quitadas. Nos meses de abril, maio e junho nenhuma penalidade foi emitida.