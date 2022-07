Caratinguenses se destacam no Duathlon

CARATINGA- Nesse final de semana aconteceu na cidade de Ibitipoca mais uma etapa do Circuito X Terra 2022. A equipe Rocksport teve participação no evento com a participação de seus atletas no Duathlon, Trail Running e Mountain Bike. Dois subiram ao pódio nas suas respectivas categorias Duathlon. O atleta Breno Cardoso competiu terminando a prova em 5° colocado geral e 1° colocado na categoria.

A prova foi realizada na modalidade Duathlon (corre, pedala e corre), nas distâncias 3km, 23km e 7km, finalizando a prova com tempo final de 2:29:30. O atleta Nélio Mazarak também subiu no pódio com o terceiro lugar em sua categoria. Também no Duathlon teve a participação do atleta Pedro Queiroz, se desafiando e concluindo também a prova com sucesso.

A modalidade Trail running contou com a participação dos atletas Embaixador Joafe correndo 5km e atleta Cariny correndo 10km.

O Mountain Bike teve a participação do atleta Luiz Felipe, curtindo a raiz do MTB nas montanhas de Ibitipoca.

“Contamos também com a presença de vários amigos e staff da equipe Rocksport. Uma prova muito dura, com uma altimetria bem elevada, trechos técnicos de Mountain Bike, com uma paisagem exuberante nas montanhas de Minas Gerais”, destaca Breno.

Breno agradece aos patrocinadores Frical Alimentos, Faveni, Bolsa Atleta de Caratinga e Prefeitura de Caratinga e aos apoiadores Essenza Manipulação, Embaixador Joafe, Luiz Gustavo Fisioterapeuta, Taffa Bike e Loja Frog Bike Shop.