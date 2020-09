Caratinguenses se destacam em prova de MTB em Teófilo Otoni

Gustavo Vilela Júnior conquistou a 1ª colocação geral; Ana Luiza Silva terminou em 3º lugar na categoria sub-40

DA REDAÇÃO- O atleta Gustavo Vilela Moraes Júnior participou no último domingo (20) da Volta da Barragem de Montain Bike em Teófilo Otoni. O atleta concluiu a prova em 1 hora e 39 segundos conquistando a 1ª colocação geral. Este foi o segundo evento oficial que ele participa desde o início da pandemia do covid-19. Antes havia participado do “Rachão E.T.” na cidade de Manhuaçu no dia 13 de setembro conquistando o 3º lugar geral. Além de Gustavo Júnior, outros sete ciclistas caratinguenses participaram da prova, com destaque para Ana Luiza da Silva Chaya que terminou em 3º lugar na categoria sub-40.

Gustavo conta que a pandemia causou muitos transtornos, principalmente porque todas as competições foram canceladas e não havia previsão de retorno. “A parte ruim é ficar treinando, se dedicando sem ter perspectiva de competir. Isso acaba desmotivando vários atletas e sendo um desafio a mais, não deixar o foco se abalar e o rendimento cair. Ainda mais na minha categoria que exige muita resistência física, se você perde o rendimento em uma semana, por exemplo, o prejuízo é imenso. Na pandemia, meus treinamentos eram focados na participação no Campeonato Brasileiro XCO, que foi remarcado para o mês de outubro”.

Antes da pandemia, Gustavo Vilela Júnior participou de duas competições. No dia 23 de fevereiro, conquistou o 3º lugar geral no Uphill Pedra Itáuna de MTB realizado em Caratinga. Já no dia 8 de março participou da Copa Internacional de Montain Bike realizada em Araxá, um dos principais eventos da modalidade no país com chancela da Confederação Brasileira de Ciclismo, onde terminou a competição em 35º lugar geral na categoria Super Elite (XCT + XCC + XCM + XCO), principal categoria da competição e 6º lugar na categoria sub-23.

Gustavo Vilela Moraes Júnior é beneficiário do Programa Bolsa Atleta Caratinga.