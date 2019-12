Caratinguenses são presos em Muriaé acusados de integrar quadrilha de roubo de carga

MURIAÉ – Em uma investigação iniciada pela delegacia de Polícia Civil em Caratinga, foram presos na tarde de ontem em Muriaé, alguns indivíduos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Dentre os detidos estão Gilberto Paulino Soares, o ‘Jagunço’; Márcio Magela Dias, o ‘Marcinho Cowboy’, e Roney Paulo de Souza. Os dois primeiros são caratinguenses, enquanto o terceiro é de Muriaé, mas residiria em Caratinga.

A PC de Muriaé foi informada pela Polícia Civil de Caratinga que uma quadrilha estaria agindo naquela região. No início da tarde desta segunda-feira (02), investigadores saíram, juntamente com apoio da Polícia Militar, para um rastreamento pela cidade. Conforme as denúncias, um dos suspeitos pegou a namorada no bairro Gaspar e seguiu para um restaurante, às margens da BR-116, no bairro Barra, para encontrar o restante dos envolvidos.

Assim que chegaram ao local, os policias surpreenderam os suspeitos, que receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia do bairro Safira.

Segundo a PC, a maioria dos envolvidos é de Caratinga, onde já têm passagens por ações criminosas.

Após o cumprimento das prisões, os suspeitos foram levados para Caratinga, onde ficarão à disposição da justiça.