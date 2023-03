Caratinguenses são medalhistas na 1ª etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo 2023

DA REDAÇÃO- Nos dias 18 e 19 de março, a Federação de Taekwondo de Minas Gerais – FTEMG realizou a 1ª etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo 2023 na cidade de Itabira-. Ao todo, 683 atletas representaram os municípios mineiros que estiveram na competição.

Caratinga foi representada pelos atletas, medalhistas de ouro, Marcos Toledo (categoria luta- faixa preta /sub 21, até 68 kg), Heitor Toledo (categoria mirim/luta acima de 42 kg), João Miguel Lopes Rocha (categoria infantil/luta até 52 kg),; os medalhistas de prata Rafael Antônio Rodrigues Lima (categoria infantil/luta até 36 kg), Alice Mirelle Rocha (categoria cadete/ luta até 41 kg), Lara Nedes Messora Torres (categoria fraldinha/luta até 18kg) e medalhista de Bronze, Miguel Rodrigues Lima (categoria infantil/luta acima de 52 kg).

Segundo o técnico Mario Toledo Junior, as conquistas são fruto de muito de trabalho e dedicação dos atletas.

O atleta Marcos Toledo de Souza e seu técnico Mario Toledo Junior são apoiados pela Prefeitura Municipal de Caratinga através do Programa Bolsa Atleta de Caratinga.