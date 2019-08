Caratinguenses são detidos transportando drogas em Governador Valadares

GOVERNADOR VALADARES – Dois jovens caratinguenses foram detidos na noite desta terça-feira (20) em Governador Valadares por tráfico de drogas. Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 10kg de maconha e 2kg de pasta base de cocaína.

Segundo o cabo Flávio, sua equipe estava patrulhando próximo ao posto Mirante, às margens da BR-116, no bairro Vila Rica, em Governador Valadares, quando encontrou com um veículo Fiat Uno, de cor vermelha e com dois indivíduos, trafegando na contramão e este automóvel quase colidiu contra a viatura.

Foi realizada a abordagem e segundo o militar, Paulo Henrique Sabino de Oliveira, 19 anos, que conduzia o veículo, apresentou muito nervosismo, tremia muito, dizia que era de Caratinga e estava em Valadares para visitar o irmão. Ainda segundo cabo Flávio, Paulo não tinha habilitação e disse que o carro era emprestado de um amigo, um menor de 16 anos, estava junto e apresentava muita calma diante da situação.

Após busca pessoal foi realizada revista do veículo, e quando a porta traseira foi aberta, os militares encontraram dez quilos de maconha e dois quilos de pasta base de cocaína, no banco de trás, acondicionada debaixo de algumas roupas.

Paulo Henrique alegou que receberia mil reais para fazer o transporte droga e afirmou que buscou o entorpecente em Governador Valadares nas proximidades da empresa Volvo e que iria entregar em Caratinga perto da antiga Itapemirim para um indivíduo que teria o contratado pela internet. O jovem disse não conhecer a pessoa que o entregou a droga em Governador Valadares e nem quem a receberia em Caratinga.

O jovem foi detido e o menor acabou apreendido. Ambos foram levados para delegacia de Polícia Civil, em Governador Valadares.