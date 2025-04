Caratinguenses na 1ª etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo

DA REDAÇÃO- Entre os dias 28 e 30 de março, a cidade de João Monlevade sediou a 1ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo. O evento contou com a participação de mais de 900 atletas de todo o estado. Evento realizado pela Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais – FTEMG, a competição marcou o início do ciclo 2025 para os torneios nacionais oficiais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que abrem portas para o Grand Slam – seletiva fechada que define a Seleção Brasileira de 2026 na Categoria Faixa Preta.

Caratinga foi representada pela Equipe Top Fitness de Taekwondo do Mestre Mário Toledo Junior com três atletas e também pelo atleta Marcos Toledo de Souza, conquistando uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze.

O medalhista de Ouro foi Heitor Toledo categoria infantil faixa preta acima de 52kg (luta); de prata o atleta Marcos Toledo de Souza, categoria adulto faixa preta até 68 kg (luta) e de bronze o atleta Vitor Nunes Lima categoria infantil colorida até 36 kg (luta).

Marcos Toledo de Souza e Mário Toledo Junior – Equipe Top Fitness de Taekwondo são beneficiários do Programa Bolsa Atleta de Caratinga e representam o município em competições estaduais, nacionais e internacionais.