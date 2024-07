Caratinguenses já pagaram mais de R$ 24 milhões em impostos em 2024

DA REDAÇÃO – Batizado de “Impostômetro”, o contador de impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros em 2024 superou a marca de 2 trilhões de reais às 8h20 da manhã de domingo (21).

Em Caratinga, conforme os dados para o período 1° de janeiro a 23 de julho de 2024, às 14h30 desta terça-feira (23), o valor arrecadado já ultrapassava R$ 24 milhões. Em valores exatos o total é de R$ 24.264.511,73 (vinte e quatro milhões e duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e onze reais e setenta e três centavos). No mesmo período, em 2023, foram arrecadados R$ 20.431.309 (vinte milhões e quatrocentos e trinta e um mil e trezentos e nove reais).

Os principais tributos municipais são Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), além de outros. Os impostos municipais são de ordem do município e destinados a manutenção da administração pública local, serviços, investimentos e manutenções locais.

Confira o arrecadado nos demais municípios da região:

Bom Jesus do Galho- R$ 839.448,00

Córrego Novo- R$ 595.312,00

Entre Folhas- R$ 505.366,00

Imbé de Minas- R$ 667.800,00

Inhapim- R$ 2.445.581,00

Piedade de Caratinga- R$ 843.132,00

Pingo-d’Água- R$ 1.052.313,00

São Domingos das Dores- R$ 617.080,00

São Sebastião do Anta- R$ 526.916,00

Santa Bárbara do Leste- R$ 796.096,00

Santa Rita de Minas- R$ 788.706,00

Ubaporanga- R$ 1.099.610,00

Vargem Alegre- R$ 1.086.484,00