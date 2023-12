Caratinguenses campeões em competição capixaba de fisiculturismo

DA REDAÇÃO- Dois caratinguenses campeões na VIII Copa Capixaba de Bodybuilding. Daniela Assis e Cleidimar Gutierrez, conhecido como Negão da Academia, se destacaram na competição representando a cidade e garantiram troféus na competição realizada no sábado (8), em Vitória/ES.

Pela quarta vez no ano, Daniela Assis subiu aos palcos do fisiculturismo e agora comemora o título de campeã TOP I categoria Wellness. Ela contou com a preparação de Auto Rosa. Por meio de suas redes sociais ela agradeceu: “Meu objetivo era vencer minha última versão, e o objetivo foi alcançado com sucesso. Estou orgulhosa do que levei para o palco. Eu nunca me senti tão bem lá em cima. Esse é o melhor prêmio que posso levar para casa. Hoje quero expressar minha gratidão meu carinho e meu respeito à você Auto Rosa, que desde do início acreditou em meu sonho, me apoiou e entrou nessa comigo 100%. Que bom que escolhi você, seu comprometimento e profissionalismo é sem igual e me inspiro todos os dias em você. Gratidão. Que possamos continuar fazendo nosso trabalho de forma leve e autêntica. Com muito carinho e respeito. O top 1 veio e só nós sabemos o que ele significa. Fruto do nosso trabalho”.

Já Negão da Academia, que contou com o trabalho do treinador e nutricionista Dayvid da Academia foi TOP 1 na categoria Sênior, acima de 95 quilos. Campeão em sua estreia no fisiculturismo, ele também falou sobre a vitória. “Passando mais uma vez para agradecer o carinho de todos nessa jornada vitoriosa, onde cada um de vocês dedicou seu tempo para me prestigiar ao vivo ou estar presente aqui para me elogiar. Obrigado a todos, primeiramente, pela amizade construída ao longo dos anos”.