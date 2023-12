Caratinguense torna-se membro honorário da Sociedade Brasileira de Anestesiologia

DA REDAÇÃO- Nos dias 11 e 13 de novembro de 2023, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) reuniu-se com a representação de suas regionais, com um quórum de 293 associados, para discussão e deliberação de assuntos relevantes para a condução administrativa das instituições envolvidas. Esse encontro também promoveu o congraçamento entre as lideranças da anestesiologia brasileira.

Em meio aos debates sobre assuntos administrativos da especialidade, em 2023, a Assembleia de Representantes endossou a deliberação da Diretoria Executiva da SBA que concedeu o título de membro Honorário ao caratinguense Luiz Bomfim Pereira da Cunha, como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados.

O HOMENAGEADO

Luiz Bomfim cursou o primário, ginasial e os dois primeiros anos do científico em Caratinga. Completou o curso científico no Rio de Janeiro.

No ano de 2022, comemorou o 50º ano de sua formatura na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (UNIRIO). Especializou-se em Anestesiologia. Por concurso público foi membro dos Serviços de Anestesiologia dos Hospitais Miguel Couto (PCRJ), Lagoa (MS) e Universitário Clementino Fraga Filho UFRJ), onde foi chefe do Serviço de Anestesiologia.

Participou da Diretoria da Sociedade Brasileira se Anestesiologia SBA) em três anos diferentes. Foi presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ). Em 13 de novembro de 2023, recebeu da SBA o título de Membro Honorário da instituição por sua dedicação à Anestesiologia.