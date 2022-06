Caratinguense se destaca no Fisiculturismo

DA REDAÇÃO- O atleta Auto Rosa do Nascimento Neto, de 37 anos, formado em Educação Física, Personal Trainer e preparador de atletas, vem se destacando no fisiculturismo.

No ano de 2021, ele participou de três competições representando Caratinga e trazendo várias conquistas para a cidade. Auto Rosa começou sua jornada no Campeonato Estreantes Capixaba, realizado no dia 24 de julho de 2021, se sagrando campeão em duas categorias nas quais disputa: Fisiculturismo Clássico e Clássic Physique, sendo ainda nessa categoria campeão Overall.

Em agosto, participou do campeonato Estadual, sendo novamente campeão na categoria Fisiculturismo Clássico e vice-campeão na categoria Clássic Physique. Em dezembro, ainda de 2021, o atleta participou da VI Copa Capixaba, um campeonato aberto nacional, onde foi novamente campeão na categoria Fisiculturismo Clássico e vice-campeão na categoria Clássic Physique.

Este ano, o atleta segue em preparação para mais competições. No dia 2 de julho de 2022 acontecerá o Campeonato Estadual, no qual Auto Rosa buscará uma vaga para disputar o Campeonato Brasileiro.