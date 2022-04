Caratinguense recebe faixa de Miss Infantil

CARATINGA- A pequena Cyara Viana Marinho, de apenas 10 anos de idade, teve um dia mágico nesta quinta-feira (21), quando recebeu a faixa de Miss Continente Caratinga Infantil, durante evento realizado na cidade de Belo Horizonte. Cyara mora na Rua Doutor Maninho, centro, com os pais Luciene Aparecida Viana e Milton Marinho, os avós maternos e a tia.

De acordo com a mãe de Cyara, Luciene Viana, foi uma agência de BH que convidou a caratinguense para participar da seletiva online. “A Cyara foi escolhida através de um convite pela internet de uma agência de Belo Horizonte, Adriana Macedo, para participar das seletivas. Pediram para mandar fotos e vídeo dela, pois tem os scouteres que ficam olhando perfis no Instagram e tinham visto o perfil dela e gostado muito. Assim foi feita a seletiva online, não só da Cyara, mas, meninas de várias localidades”.

Assim, ela viajou até a capital para receber a faixa e segundo Luciene, a expectativa agora está em torno do concurso estadual. “Ela foi selecionada para ser Miss Caratinga. E o evento aconteceu nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, no teatro Sesi Minas, para fazer a coroação e entregar a faixa. Agora ela irá representar Caratinga no Miss Minas Gerais 2023, que ainda não tem as datas divulgadas.

Esta foi a primeira vez que Cyara participou de um concurso de moda e a garota ficou bastante empolgada. “Ela está encantada, dormiu de pijama e a faixa. Nós nunca estivemos em um evento desse nível. É muito glamour, as meninas todas lindas, aquela delicadeza, realmente é o mundo de princesa da Disney”, declara orgulhosa Luciene.