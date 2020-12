Caratinguense premiado em campeonato de skate

Tekashi San classificou-se em 2° lugar em competição realizada na cidade de Passos

DA REDAÇÃO- No dia 5 de dezembro, o skatista Douglas “Tekashi San”, com o apoio do recurso do Bolsa Atleta Caratinga, participou de um campeonato de skate na cidade de Passos, chamado “Becos e Vielas”. Trata-se de uma competição amadora, realizada pelos próprios skatistas da cidade.

“Foi um evento tranquilo e bem familiar”, destaca Tekashi, sobre o evento, onde os skatistas precisaram passar por várias provas para se qualificar para linha final, dentre iniciantes e amadores, na categoria “Vielas”.

Dentre 24 skatistas, a cada prova diminuía um concorrente, restando ao final para rodada de 1 minuto somente sete participantes, dentre eles Tekashi San, que conseguiu se destacar em todas as provas e na final, ficou em 2º lugar na Categoria “Vielas”.

Ao fim do evento, também ocorreu uma última prova chamada “Best Trick”, em que os skatistas deveriam realizar suas manobras em alguns obstáculos. Tekashi se destacou novamente e levou o pódio de 2º lugar para casa.

Tekashi fez questão de ressaltar seus agradecimentos e disse que tem adotado todas as medidas de segurança em relação à covid-19. “Aos meus amigos, apoiadores e patrocinadores que estão fechados comigo nessa caminhada, mesmo com a pandemia acontecendo. Eu participei deste campeonato com todos os cuidados possíveis e, graças a Deus, tive a oportunidade de conquistar o pódio mais uma vez. Fico muito feliz de estar no programa Bolsa Atleta Caratinga, que tem me ajudado bastante a ir nas competições e me fortalecendo dando todo o suporte possível, além dos meus apoiadores, Barbearia A Firma, StarWear Caratinga, Academia Top Fitness Caratinga, Sabor Natural Caratinga, Nona Arte Studio, BMF Movement, Blunt Skatepark BH, Red Tatto Studio, dentre outros amigos que sempre estão ao meu lado”.

O skatista também enfatiza que está à procura de novos patrocinadores. “Pessoas que querem me apoiar no esporte e crescer juntamente ao meu lado. Deixo aqui meu contato, nas redes sociais, @tekashi_skt e meus telefones (33) 9805-7713 ou (31)9592-9766. Ao jornal diário de Caratinga e aos cidadãos dessa cidade, muito obrigado pelo espaço”, finaliza.