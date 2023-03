Caratinguense perde R$ 78 mil em golpe ao negociar BMW em Coronel Fabriciano

DA REDAÇÃO – Criminosos que agem na internet clonaram o anúncio de venda de uma BWM, avaliada em R$ 130 mil, colocada à venda pela proprietária em Coronel Fabriciano e fisgaram uma vítima, moradora de Caratinga. O prejuízo foi sofrido por um homem de 44 anos. No total, o golpista enganou quatro pessoas: o comprador, a vendedora, a namorada do comprador e um amigo do casal.

Nesta quarta-feira (8) a vítima procurou o 58º Batalhão da Polícia Militar para informar que foi vítima do estelionato, que lhe deixou um prejuízo de R$ 78 mil. Conforme informações, tudo começou quando S.C. viu o anúncio de venda, no Facebook, de uma BMW/X1S201Active de cor branca, ano 2016, com placas de Coronel Fabriciano, pelo valor de R$87.900.

Ele fez contato com o suposto vendedor, Edson, que passou a negociar o veículo pelo WhatsApp. O caratinguense não sabia, mas seria mais uma vítima do velho golpe envolvendo negociação de veículos pela internet.

O suposto vendedor Edson inventou uma história, segundo a qual, era primo da vendedora e que ela devia uma quantia em dinheiro, relativa ao próprio veículo que a suposta prima tinha decidido vender para quitar a dívida. Tudo conversa fiada, para ganhar a confiança da vítima.

A vítima interessada na compra da BMW pediu que sua namorada, residente em Coronel Fabriciano, fosse à residência da vendedora do veículo, uma mulher de 52 anos, na companhia de um amigo que faz seguro de veículos, avaliar a BMW.

A avaliação foi positiva e o caratinguense manteve a negociação com o mediador da venda da BMW. A vítima veio de Caratinga para ver o veículo pessoalmente e alega que chegou a perguntar à vendedora se Edson realmente seu primo, no que a vendedora confirmou.

Dessa forma, a negociação avançou mais e a vítima acertou com o suposto vendedor que pagaria R$ 78 mil pela BMW, pois havia algumas peças a trocar e o IPVA a ser pago. As transferências foram feitas para contas indicadas pelo suposto vendedor, principalmente para o banco digital Inter.

Em seguida, foi preenchido o recibo com o valor de R$120 mil. Somente então, na hora da transferência da propriedade, a vítima e a vendedora descobriram que foram vítimas de um golpe.

Como sempre ocorre nesse tipo de crime, o golpista negociava ao mesmo com a vítima, que queria comprar, e com a vendedora. Ele contou uma história à vendedora, segundo, a qual pagaria R$ 130 mil pela BMW, visando quitar uma dívida com um casal. O golpista convenceu a vendedora a mentir que era sua prima e também sobre o valor a ser inserido no recibo. Ainda, simulou uma falsa Transferência Eletrônica de Dinheiro (TED), para que a vendedora assinasse o recibo.

Fonte: Diário do Aço