Caratinguense participa de competição envolvendo ciclismo e corrida

DA REDAÇÃO- No último final de semana, o Parque Ipanema, em Ipatinga, sediou o Power Pace, Desafio Aliar de corrida de rua, patins in line, ciclismo road 70’+2 e Duathlon.

O evento multiesportivo aconteceu no sábado (14) com patins in line e corrida de rua. Já no domingo (15), aconteceram as provas na modalidade Duathlon, ramificação do triathlon, na qual os atletas correm no Parque Ipanema, pedalam na Avenida Roberto Burle Marx e retornam para correr no Parque. Em seguida, a prova de Ciclismo 70’+2, em que os atletas pedalam na Burle Marx.

O caratinguense Breno Cardoso Lopes participou do evento de Duathlon, 5km corrida / 20km Ciclismo/ 2,5km Corrida. “Foi uma prova de altíssimo nível, com os melhores atletas da região”, destacou o atleta que ficou em 7° lugar geral e 4° lugar na categoria, com o tempo final de 1:04:44.

Breno afirma que participação fecha um ciclo de treino, com objetivo de no domingo (22), fazer sua primeira prova de Triathlon de longa distância na cidade de Guarapari, o “Capixaba de Ferro Full”. “Agradeço aos meus patrocinadores Frical alimentos e Bolsa Atleta de Caratinga; além dos meus apoiadores TSN Suplementos, Farmácia Essenza e Luís Gustavo Fisioterapeuta”.