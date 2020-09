Caratinguense morre em acidente na BR-381

DA REDAÇÃO – Demorou mais de cinco horas para que um trecho da BR-381 fosse totalmente liberado nesta última terça-feira (8), depois do acidente com quatro carros de passeio e três caminhões. A caratinguense Luciana Aparecida Lucas, 52 anos, que morava no bairro Doutor Eduardo, morreu presa às ferragens, enquanto o seu marido Júlio da Silva Carlos, 51, que conduzia o veículo Fiat Uno, foi levado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para o hospital João XXIII em Belo Horizonte, em estado grave.

O acidente aconteceu por volta das 15h30 e a pista foi fechada nos dois sentidos, na altura do KM 404, em Bom Jesus do Amparo. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão desgovernado colidiu contra seis veículos.

O motorista de 48 anos dirigia o caminhão de cor branca, que estava carregado com minério e seguia sentido João Monlevade, quando deparou com o trânsito parado devido às obras de duplicação. O caminhão não conseguiu parar a tempo e saiu engavetando os carros.

Luciane, que era a passageira do Fiat Uno, foi parar debaixo da cabine do caminhão. As demais vítimas tiveram ferimentos leves.

Os veículos foram removidos e o trânsito parcialmente liberado por volta das 20h.

Devido ao acidente houve um grande congestionamento em ambos os sentidos da rodovia, o engarrafamento estendeu até o trevo de acesso a Barão de Cocais e pela MG-434, de acesso a Itabira. Segundo usuários da rodovia, até por volta das 22h, o trânsito ainda era lento no trecho.

O local onde ocorreu o acidente é conhecido por ter um trecho muito sinuoso, com várias curvas e pista simples, o que causa várias batidas e provoca o fechamento da pista.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e um laudo irá apontar as causas do acidente.