Caratinguense morre em acidente na BR-356, em Itabirito

DA REDAÇÃO – O caratinguense Alex Silva Dias morreu em um acidente ocorrido nesta segunda-feira (9). A colisão aconteceu na BR-356, trecho que corta o município de Itabirito. Alex dirigia um Fiat Uno que colidiu contra um carro-forte.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do carro-forte relatou aos policiais que o condutor do Uno ia sentido a cidade Ouro Preto, quando ele abaixou pra pegar alguma coisa dentro do veículo e acabou perdendo o controle.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e irá emitir laudo apontando as causas do acidente.

Conforme informações, Alex residia na rua Izá de Souza Lucas, no bairro Santo Antônio, mas atualmente morava na capital mineira. Ele esteve no último final de semana em Caratinga, onde visitou sua mãe. Alex retornava para Belo Horizonte quando houve o acidente.

Com informações: Sou Notícia/Itabirito