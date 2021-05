Caratinguense morre durante férias no México

CARATINGA – Waldir Fernandes de Oliveira Neto, 32 anos, faleceu na tarde desta última terça-feira (4), quando passava férias em Cancún, no México.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela família à reportagem, Waldir foi mergulhar em uma praia quando aconteceu a fatalidade. A esposa e a filha de Waldir ainda estão no México. No momento a família está tentando angariar recursos para o traslado do corpo.

Ainda de acordo com a família, Waldir não estava tentando fazer a travessia para os Estados Unidos como falado por algumas pessoas. A mãe de Waldir, que está em Belo Horizonte, virá para Caratinga e dará outras informações.