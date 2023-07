Caratinguense morre ao tentar atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos

A Caratinguense Márcia Cristina Dutra, de 36 anos morreu ao tentar entrar nos Estados Unidos ilegalmente através da fronteira no México na semana passada. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo informações, Márcia deixa uma filha de 10 anos. Ela era irmã do barbeiro Marcos Dutra, que atuava em uma barbearia no bairro Esplanada. Ele também foi para os Estados Unidos recentemente.

A família está organizando uma vaquinha virtual para ajudar nos custos do traslado do corpo para Caratinga.