Caratinguense finaliza com sucesso participação no Capixaba de Ferro

CARATINGA- Caratinga segue representada no Triathlon. Neste domingo (24), os atletas Breno Cardoso, Jorge Rocha e Pedro Queiroz participaram de mais uma etapa do Capixaba de Ferro, em Guarapari/Espírito Santo. A prova de Triathlon Olímpico contou com as distâncias de 1500 metros de Natação, 40 km de Bike 10 km de Corrida.

O atleta Breno Cardoso finalizou a prova com o tempo final de 2:22:47, obtendo o 1° lugar na Categoria e 20° Geral, entre 210 atletas que largaram na prova.

Assim, Breno finaliza a temporada 2021 do Capixaba de Ferro com 100% de aproveitamento nas duas etapas disputadas. Na primeira etapa full Distance, com as distâncias de 3800 metros de Natação, 180 km de Bike e 42 km Corrida, realizada no mês de agosto, ele obteve a segunda colocação em sua categoria.

Breno Cardoso registra os seus agradecimentos e ressalta a importância do incentivo aos atletas de Caratinga. “Primeiramente a Deus por me proporcionar momentos como esse, ter a oportunidade e saúde de poder fazer e incentivar as pessoas a prática do esporte, seja ele como forma de performance ou de saúde, o importante é ser ativo, estar em movimento. Agradeço aos meus patrocinadores oficiais Frical e Prefeitura de Caratinga, por sempre acreditar no potencial do esporte pelo incentivo do Bolsa Atleta, que é de suma importância para o atleta esse reconhecimento do município com esporte”.