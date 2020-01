Caratinguense fica em sétimo lugar em sua categoria na São Silvestre

Letícia Lopes competiu nas categoria 20 até 24 anos

DA REDAÇÃO – No dia 31 de dezembro aconteceu a 95ª edição da corrida de São Silvestre, a mais tradicional prova de rua do atletismo brasileiro. A edição deste ano atraiu mais de 30 mil participantes. A caratinguense Letícia Lopes participou da prova e conseguiu um ótimo resultado. Ela ficou em sétimo lugar em sua categoria (20 até 24 anos). “Tenho 20 anos e em 2019 pude estar presente na corrida mais importante do Brasil e foi uma experiência incrível. Aproveitei cada quilômetro dos 15 percorrido. Mesmo sendo um percurso puxado, a alegria de estar no meio de tantos corredores superou qualquer cansaço”, considerou a atleta.

Letícia Lopes fez avaliação de seu resultado. “Sem dúvidas foi uma corrida que ficou para história. Muitas pessoas não entendem a dimensão disso. Mas tenho muito orgulho de olhar para trás e lembrar de como eu comecei o esporte e ver até onde eu cheguei. O atletismo hoje é a minha marca”.

Além da ótima colocação na São Silvestre, Letícia Lopes conseguiu outros resultados expressivos no ano passado. Competindo em sua faixa etária, ela foi quinto lugar na Volta Internacional da Pampulha e terceiro lugar na Dez Milhas Garoto.

A atleta aproveita para agradecer. “Não tenho palavras para agradecer meu patrocinador Dr. José Magno, pois tudo isso só foi possível graças ao apoio dele, graças a equipe Boachá. Agradeço muito aos meus amigos e minha família que reconhecem o meu esforço e vibram junto comigo. Para eles eu sempre sou a campeã da prova e isso me incentiva demais”.