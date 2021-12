Caratinguense fatura medalha de bronze no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo

DA REDAÇÃO- Marcos Toledo de Souza, 19 anos, garantiu pódio no supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, disputado no centro olímpico, no Rio de Janeiro (RJ). O atleta assegurou medalha de Bronze na categoria sub 21 até 68 kg. O evento aconteceu entre os dias 24 e 28 de novembro, com organização da Confederação Brasileira de Taekwondo.

Marcos e seu técnico Mario Toledo Junior avaliaram como positiva a colocação, tendo em vista ser a maior competição do Taekwondo do Brasil, onde o nível técnico é considerado altíssimo, “Marcos está entre os três melhores atletas do Brasil na categoria”, disse o técnico.

Marcos tem vaga garantida no Grand Slam de Taekwondo 2022, que serve como seletiva para Seleção Brasileira da modalidade.

Marcos Toledo de Souza e seu Técnico Mario Toledo Junior agradecem ao apoio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.