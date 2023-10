Uma caratinguense em missão em Israel. Esta semana, a capitão médica Marielhe Maciel Lopes, da Força Aérea Brasileira (FAB), embarcou com destino a Tel Aviv, cidade na costa israelense do mar Mediterrâneo, para repatriar brasileiros. A ação ocorre em coordenação com os Ministérios da Defesa e Relações Exteriores.

Inicialmente, Marielhe e outros profissionais de saúde acionados para auxiliar nos resgates, embarcaram para Roma, na Itália, de onde aguardariam a ordem para continuar o trajeto até Israel. A reportagem conversou com a mãe de Marielhe, Maria do Carmo, que hoje reside em Belo Horizonte, que informou que a filha já se encontra em Tel Aviv e, em breve, já deve ter autorização para retornar para o Brasil.

Marielhe, que é especialista em Nefrologia e Medicina Aeroespacial, formou-se aos 24 anos e ingressou na FAB aos 26.

Na foto, Marielhe com a bandeira da UTIAERB- HFAB