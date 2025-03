Caratinguense é preso por estelionato e falsidade ideológica em Nova Lima

O Ministério Público de Minas Gerais (2ª Promotoria de Justiça de Inhapim – Promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro) divulga a prisão de Galbiner Macedo Delfino, de 37 anos, ocorrida em uma ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O acusado foi detido pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica.

De acordo com os autos, em 25 de agosto de 2023, a vítima compareceu à unidade da Polícia Militar de Inhapim e relatou que, na semana anterior, havia sido notificada pelo Cartório de Protesto de Inhapim sobre a existência de um débito referente ao IPVA de um caminhão VW/8.160 DRC 4X2, placa RFC-0E82, registrado em seu nome. No entanto, a vítima jamais adquiriu esse veículo.

Além disso, conforme seu relato, a vítima negociou a compra de uma Chevrolet S-10, mas, mesmo após efetuar o pagamento, nunca recebeu o veículo. Posteriormente, descobriu que a caminhonete havia sido revendida a um terceiro sem sua autorização e com assinatura falsificada no documento de transferência.

A prisão do acusado ocorreu na última sexta-feira (21), na cidade de Nova Lima.

A ação penal tramita na 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim. Caso seja condenado, o réu poderá cumprir pena de 1 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

A prisão representa um avanço significativo no combate à impunidade na Comarca de Inhapim, reforçando o compromisso da Justiça com a proteção dos cidadãos e a repressão aos crimes contra o patrimônio.