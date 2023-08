Caratinguense é medalha de prata no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo

Marcos Toledo de Souza, 21 anos, garantiu pódio no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, disputado no Ginásio Paulo Sarasate em Fortaleza – CE.

O atleta faturou medalha de prata na categoria faixa preta sub-21 até 68 quilos, que contou com 25 participantes, Marcos fez quatro lutas para chegar na final e ainda conquistou vaga para o Grand Slam 2024. O evento aconteceu entre os dias 16 e 20 de agosto, organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

A competição contou com mais de 1.500 participantes de todo o país. O evento é um marco no calendário esportivo, pois, vale pontos para o ranking nacional e garante uma vaga para o Grand Slam, que definirá a Seleção Brasileira 2024.

Marcos avaliou como positiva a colocação, tendo em vista ser a maior competição do Taekwondo do Brasil, onde o nível técnico é considerado altíssimo.

Marcos Toledo de Souza e seu técnico Mario Toledo Junior agradecem ao apoio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.