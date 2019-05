Caratinguense é finalista do “Oscar” do Pilates

Renatha Cruz chamou atenção com resumos ilustrativos sobre Fisioterapia e Pilates divulgados nas redes sociais

CARATINGA– Quem são os melhores instrutores de Pilates da América do Sul? E o influencer digital? E o destaque científico do ano? E o melhor Studio? Quem vai decidir é o público, que participou de votação do Contrology Awards, o único “Oscar” do Pilates do mundo. Os vencedores vão ser revelados em 18 de maio, durante a Jornada Sul-Americana de Pilates.

Na categoria influenciador digital, uma das finalistas é a caratinguense Renatha Moreira da Cruz Cardozo, 28 anos, que reside em Colatina/ES. Nascida e criada em Caratinga, formou-se em Fisioterapia pelo Centro Universitário de Caratinga (Unec) em 2015. Um ano depois, mudou-se para a cidade do Espírito Santo, onde é proprietária de um Studio de Pilates e administra a página ResumindoaFisio no Instagram. De lá para cá são três anos de atuação profissional.

O DOM

Apesar de estar em terras capixabas, muitos familiares de Renatha ainda moram em Caratinga. Foi na casa situada na Rua Ana Maria Marques de Souza, Bairro Bela Vista/Aparecida que ainda menina aprendeu o dom para as artes, com os pais José Geraldo da Cruz, que era conhecido como Alemão Pintor e a mãe Luciene Lourdes Moreira da Cruz, a Lucinha. “Meu pai era o Alemão Pintor, que muita gente de Caratinga deve conhecer. Ele pintava faixas, placas, junto com a minha mãe. E desde cedo, eu e minha irmã aprendemos a desenhar, pintar, gostar de letras, desenhos e estudar. Meu pai sempre ensinou isso pra gente e eu sempre amei desenhar”, afirma.

Mas, foi ao cursar o Ensino Superior que o talento de Renatha despertou. Ela descobriu a habilidade para elaborar esquemas de estudos eficientes por meio da ilustração. “Entrei na faculdade em 2010 e depois parei um pouco de desenhar, porém comecei a fazer resumos por meio de ilustrações. Fazia meus resumos da faculdade bem desenhadinhos, era uma forma que eu tinha de aprender, mas eu tinha muito vergonha disso e ficava só pra mim, só alguns poucos colegas de sala sabiam. Meu pai faleceu em 2012, com 45 anos de idade, então eu tive que dar um jeito, ajudar a pagar minha faculdade, porque eu só tinha meia bolsa, comecei a pintar fraldas, essas coisinhas, para vender, mas continuei gostando muito de desenhar e de dança, então isso me levou muito para o Pilates”.

Uma curiosidade desta história é uma frase dita certa vez pelo pai de Renatha, que veio a se concretizar mais tarde. “Meu pai falou que eu teria minha primeira clínica e seria em Colatina. Até me deu uma balança na época da faculdade e disse que ela seria para minha primeira clínica, que eu não poderia usar. E eu não usei, realmente quando abri minha clínica, meu Studio de Pilates fez três anos, abri a caixinha”.

A VIDA EM COLATINA

A mudança para Colatina se deu após uma proposta de emprego para trabalhar com Pilates. Mesmo com a nova rotina, a fisioterapeuta não abandonou o hábito dos resumos e acabou fazendo sucesso com eles. “Vim, amei, fiquei apaixonada com o mundo do Pilates e sempre utilizava esses estudos. Até que um dia achei um resumo da faculdade e publiquei no meu perfil pessoal, as pessoas gostaram muito, pediram para eu publicar mais e foi quando criei o Instagaram ResumindoaFisio. É como se fosse um diariozinho meu mesmo, tanto que no início ele era bem anônimo, não queria que ninguém soubesse quem eu era, porque eu tinha vergonha. Mas, não deu certo (risos), as pessoas acabaram descobrindo e hoje meu nome está bem levado no perfil”.

Para o prêmio, direcionado especificamente para profissionais que trabalham com o Método Pilates na América do Sul, e principalmente no Brasil, Renatha chamou atenção justamente pelos resumos que passou a elaborar relacionados ao Pilates. “Comecei a fazer para instruir os meus pacientes, principalmente os idosos, a aprenderem o movimento, para que serve, como faz, tirarem foto, levar para casa e tentar fazer em casa. E eu percebi que através disso, eles foram melhorando cada vez mais, na questão da consciência corporal, de aprender o exercício, porque quando você vê o motivo de você fazer determinado exercício, o objetivo, se faz com muito mais prazer do que simplesmente fazer por fazer”.

Após publicar um destes desenhos na internet, o público deu uma resposta positivo, então, além de postar em sua página resumos voltados para os conceitos da Fisioterapia, Renatha Cruz também começou a postar o conteúdo ilustrativo sobre Pilates. “Foi quando começou a crescer mesmo o Instagram, hoje está com 49.500 seguidores e tem crescido muito cada dia mais. Continuo fazendo os resumos para meus clientes e postando lá”.

A fisioterapeuta busca demonstrar os inúmeros benefícios do Pilates para a saúde. “Causa um aumento da resistência corporal; melhora a flexibilidade; corrige problemas posturais; aumenta a concentração; tonifica a musculatura; melhora a coordenação motora; alivia dores musculares; melhora a respiração; previne doenças como a osteoporose; promove relaxamento, bem-estar e a autoestima; ajuda no controle de peso e fortalece músculos abdominais. Isso sem falar nos benefícios específicos como para gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas, que são beneficiados de inúmeras formas, sempre visando a qualidade de vida do praticante. Além disso tudo ele também lida com a parte mental dos alunos/pacientes. Como o próprio Joseph Pilates dizia ‘O pilates é a completa coordenação de corpo, mente e espírito’”.

O PRÊMIO

O Prêmio Contrology é uma grande noite de premiação e celebração, tradição da Jornada Sul-Americana de Pilates que chega à sua terceira edição e é concedido pela VOLL Pilates, maior grupo de instrução do método na América Latina. As inscrições se encerraram em março; só era possível votar uma vez. Foram indicados os três mais votados de cada uma das seis categorias: Destaque Científico, Studio de Sucesso, Influenciador Digital, Destaque Sul-Americano, Revelação e Profissional do Ano.

Renatha explica que é preciso passar por três etapas, a primeira delas foi a indicação. “Na minha categoria de influenciadora digital foram 10 pessoas indicadas, depois entra em um processo de votação aberta ao público, onde foram escolhidos os três mais votados para a final. Fui indicada, foi até uma surpresa pra mim, me ligaram, entraram em contato comigo para dizer que sou finalista”.

A finalíssima será realizada em Gramado, no Rio Grande do Sul, durante a Jornada Sul-Americana de Pilates, com um jantar de celebração no dia 18 de maio.

