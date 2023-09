Caratinguense é eleita Miss Teen Minas Gerais

Thaysla tem 16 anos e é bailarina

CARATINGA- A caratinguense Thaysla Pereira, 16 anos, foi eleita Miss Teen Minas Gerais, evento realizado na cidade de Timóteo. Thaysla é bailarina e dá aula de balé clássico para crianças.

As 13 misses que disputaram o Top 5 foram selecionadas pelos jurados e, por fim, a Miss Teen Caratinga foi quem ganhou o concurso.

Em sua rede social, Thaysla destacou: “Literalmente, estou vivendo um sonho. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por ter me apoiado tanto nesta linda trajetória. Agradeço aos meus patrocinadores e apoiadores. Vocês foram mais que essenciais nesse trajeto, vocês serão guardados para sempre no meu coração”.

Thaysla também fez questão de ressaltar o apoio da mãe Sônia, para que ela participasse do concurso. “Por último, mas não menos importante, obrigada mamãe por me ensinar que a humildade e a bondade, são os maiores gestos afetivos que podemos ter. Você me ajudou a colocar os pés no chão, e também me deu o impulso para voar alto, e olha só aonde eu cheguei. Amo você. E que venha a fase nacional”, finaliza.